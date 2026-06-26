Бастрыкин: Сергея Иванова отличали профессионализм и стратегическое мышление Александр Бастрыкин выразил соболезнования в связи с кончиной Сергея Иванова

Москва26 июн Вести.Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил с соболезнованиями в связи со смертью Сергея Иванова. Он охарактеризовал ушедшего государственного деятеля как человека несгибаемой воли, последовательного политика и искреннего патриота, до конца преданного Отечеству. Об этом сообщила пресс-служба СК России на платформе MAX.

Ушел из жизни выдающийся государственный деятель, принципиальный политик, человек несгибаемой воли, по-настоящему преданный своей Родине Сергей Борисович Иванов написал Александр Бастрыкин

Как отметил глава СК, заслуги Сергея Иванова перед страной - в укреплении обороноспособности, развитии системы госуправления и экологической политики - имеют огромное значение. Среди главных качеств покойного председатель СК назвал глубокий профессионализм, стратегическое мышление и безусловную преданность своему делу.

По словам Бастрыкина, Иванов умел находить верные решения даже в самых непростых обстоятельствах, оставаясь при этом твердым, но открытым для диалога.

Помимо государственной деятельности, Сергей Иванов много сил отдавал общественной работе и патриотическому воспитанию. Под его руководством реализованы проекты, направленные на повышение уровня жизни граждан, защиту национальных интересов и укрепление безопасности страны. Особое внимание он уделял воспитанию молодежи в духе любви к Родине.

Бастрыкин подчеркнул, что память о Сергее Иванове е человеке с безупречной репутацией и большим сердцем - навсегда сохранится в памяти тех, кто с ним работал и знал его лично.