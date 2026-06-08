Лавров призвал серьезно отнестись к словам Путина про переговоры и СВО Лавров: стоит серьезно отнестись к словам Путина про переговоры и СВО

Москва8 июн Вести.Стоит серьезно отнестись к тому, что сказал президент РФ Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) о переговорах и спецоперации (СВО). К этому призвал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, сейчас все зависит не от переговоров, а от действий российских военнослужащих в зоне боевых действий.

Всем надо серьезно отнестись к тому, что сказал президент [РФ Владимир] Путин, отвечая на вопросы в ходе Петербургского международного экономического форума. Сейчас все зависит не от переговоров, а от действий наших героев на фронте сказал Лавров

Кроме того, глава МИД добавил, что пока неясно, как говорить о возможности диалога по украинскому конфликту при условии, что Киев и страны Европы заключили соглашения о передаче оружия. Речь идет документе, который 7 июня был подписан в Лондоне "руководителями Британии, Франции и Германии вместе с Зеленским".

Договоренность о том, что Украине будут поставлять дополнительные дальнобойные вооружения для того, чтобы бить по российской территории, в том числе бить вглубь российской территории подчеркнул Лавров

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пассажирскому поезду в Крыму в ночь на 8 июня существенно осложняет попытки перехода к мирному урегулированию.