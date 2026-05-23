Москва23 мая Вести.Глава МИД РФ Сергей Лавров на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) предложил новую расшифровку аббревиатуры СВОП – "Специальная военная операция политологов". Слова министра передает ТАСС.

Лавров подчеркнул, что за ходом СВО внимательно следят как союзники России, так и ее противники, а задача дипломатии заключается в создании условий для максимально эффективных действий ВС РФ.

Министр также отметил роль политологов и экспертов, которые, по его словам, работают для достижения целей СВО.

Может, это специальная военная операция политологов – СВОП. Давайте, чтобы это было так сказал Лавров

Он также озвучил главную цель для укрепления позиций России в мире. По его словам, для этого необходимо выполнение всех задач спецоперации.