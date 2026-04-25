Москва25 апрВести.У России всегда было два союзника – армия и флот, а теперь к ним присоединились Воздушно-космические силы (ВКС) и войска беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью, опубликованном на сайте ведомства.
По его словам, России нужно опираться на союзников, а также оказывать им поддержку.
Еще со времен Российской империи у нас было осознание, что у России есть только два союзника – армия и флот. Сейчас это еще и Воздушно-космические силы (мы не можем их игнорировать). Еще у нас есть и новые войска беспилотных летательных аппаратовзаявил Лавров
Он подчеркнул, что Москва делает выводы из истории и руководствуется принципом "на Бога надейся, а сам не плошай".
Глава МИД России также добавил, что задача дипломатии заключается в отстаивании национальных интересов при уважении интересов порядочных партнеров.