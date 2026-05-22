Соловьёв рассказал, когда возможно окончание СВО

Москва22 мая Вести.Специальную военную операцию (СВО) возможно закончить в кратчайшие сроки при использовании всех знаний, умений и навыков. Об этом заявил Владимир Соловьёв, сообщает ИС "Вести".

Журналист подчеркнул, что для окончания СВО необходимо применение определенных средств.

Если мы используем все знания, умения, навыки и средства, которые у нас есть для решения поставленной задачи, задача может быть решена в кратчайшие сроки. В кратчайшие отметил Соловьёв

Он также назвал СВО одной из самых успешных операций в истории России. По его словам, сейчас "изнутри" этого не видно.