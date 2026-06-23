Москва23 июн Вести.Все заявления, которые звучат со стороны западных стран по теме украинского конфликта, если говорить простым языком, представляют собой требования капитуляции от Москвы. На это указал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Во время выступления в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ​​​ Лавров напомнил, что в 2022 году "Европа в лице Лондона, который постоянно хочет, чтобы его ассоциировали с Европой, явно хочет там всеми руководить", сорвала достигнутый результат переговоров России и Украины в Стамбуле.

Российский министр указал, что со стороны европейских стран также не последовало действий и после того, как возобновленные в 2025 году контакты Москвы и Киева были прерваны в одностороннем порядке режимом Владимира Зеленского "в разгар обсуждения дополнительных шагов, которые позволили бы эти переговоры сделать более результативными".

В общем, мы видим известные игры плохого и не очень плохого полицейского со стороны Европы. Сути это не меняет. Если перевести на прямой язык все, что мы слышим из Брюсселя, Лондона, Парижа, Берлина и из других столиц, то от Москвы требуют капитуляции сказал Лавров

Именно в этом, по его словам, заключается суть заявления президента Франции Эммануэля Макрона, британского премьера Кира Стармера, и канцлера ФРГ Фридриха Мерца, сделанного после встречи с Зеленским 7 июня в Лондоне.

А несколько дней спустя послы этих стран, как мы сообщали, напросились в наш МИД, чтобы лишь подтвердить лондонский ультиматум, никаких предложений о чем-либо другом не прозвучало отметил Лавров

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 11 июня отмечала, что лидеры Германии, Франции и Великобритании лишь делают вид, что призывают к миру. На самом деле они предпринимают шаги по милитаризации Украины и Европы.

О том, что европейские страны, в числе которых Британия, Германия и Франция, пытаются сорвать переговоры по украинскому урегулированию, говорил и посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.