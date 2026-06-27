Трофимов: РФ подумает об отношениях с ЕС в сфере безопасности после успеха в СВО

В МИД России рассказали о планах по взаимодействию с ЕС в сфере безопасности Трофимов: РФ подумает об отношениях с ЕС в сфере безопасности после успеха в СВО

Москва27 июн Вести.После достижения целей специальной военной операции (СВО) Москве нужно будет продумать схемы взаимодействия с европейскими странами в сфере безопасности. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов на полях экспертного диалога международного дискуссионного клуба "Валдай".

Он обратил внимание на статью главы МИД РФ Сергея Лаврова "Украина, Европа и глобальная безопасность", подчеркнув, что украинский кризис был спровоцирован именно западной стороной, передает ТАСС.

Он перешел в горячую фазу, и мы с ним сейчас разбираемся, наша страна в режиме чрезвычайного реагирования, так это назовем, с использованием военных, военно-технических средств. Цели СВО, конечно, будут достигнуты. А на последующем этапе предстоит продумать схемы взаимодействия с европейскими странами в сфере безопасности и подумать, как они вписываются в общий евразийский контекст, в нашу евразийскую архитектуру рассказал Трофимов

Ранее вице-адмирал в отставке, бывший командующий Военно-морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Европа не сумеет обеспечить себе стабильность и безопасность, если будет действовать в противостоянии с Россией.

Кроме того, депутат Европарламента от немецкой партии BSW Михаэль фон дер Шуленбург отметил, что Европейский союз и Россия должны возобновить диалог.