Шенбах: ЕС может добиться мира только в диалоге с РФ, а не противостоя ей

Экс-командующий ВМС Германии: мир в Европе возможен только вместе с РФ Шенбах: ЕС может добиться мира только в диалоге с РФ, а не противостоя ей

Москва13 июн Вести.Европа не сумеет обеспечить себе стабильность и безопасность, если будет действовать в противостоянии с Россией. Об этом заявил вице-адмирал в отставке, бывший командующий Военно-морскими силами (ВМС) Германии Кай-Ахим Шенбах в интервью Berliner Zeitung.

По его убеждению, единственный путь к миру на континенте лежит через сотрудничество с Москвой.

Мы сможем достичь мира и стабильности в Европе только вместе с Россией, а не противостоя ей подчеркнул Шенбах

Он отметил, что эту "мантру" нельзя забывать и в контексте украинского конфликта, который, по мнению отставного адмирала, вообще не является европейским.

Шенбах также выразил глубокую обеспокоенность тем, что Германия и Евросоюз могут втянуться в роль непосредственного участника боевых действий.

Ранее газета Corriere della Sera сообщила, что на предстоящем саммите G7 премьер-министр Италии Джорджа Мелони планирует поднять вопрос о европейском представителе на возможных переговорах по украинскому урегулированию. В качестве кандидата итальянский премьер может предложить президента Финляндии Александра Стубба.