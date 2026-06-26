Москва26 июнВести.Бывший министр обороны России спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов действительно был членом команды Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести".
Он отметил, что известие о кончине Иванова стало печальной новостью для всей администрации президента и лично для главы государства.
И Сергей Борисович, и Владимир Владимирович очень долгие годы работали вместе, и Иванов был действительно членом команды Путина - и когда он работал в разведке, и когда он работал в Министерстве обороны, и когда он совмещал и руководство оборонного ведомства, и должность заместителя председателя правительства. И каждый раз каждый раз он был высочайшим профессионалом своего дела, эффективным политиком, сотрудником, руководителем, которого ценили многие поколения наших служащихсказал Песков
По его словам, вклад Сергея Иванова в развитие государственности России очень трудно переоценить.
Поэтому действительно сегодня очень скорбный деньзаключил пресс-секретарь
Сергей Иванов ушел из жизни в пятницу в возрасте 73 лет. Президент России выразил соболезнования в связи с кончиной государственного деятеля и направил соответствующую телеграмму семье.