Песков заявил, что Сергей Иванов был действительно членом команды Путина

Песков: Сергей Иванов был действительно членом команды Путина Песков заявил, что Сергей Иванов был действительно членом команды Путина

Москва26 июн Вести.Бывший министр обороны России спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов действительно был членом команды Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Он отметил, что известие о кончине Иванова стало печальной новостью для всей администрации президента и лично для главы государства.

И Сергей Борисович, и Владимир Владимирович очень долгие годы работали вместе, и Иванов был действительно членом команды Путина - и когда он работал в разведке, и когда он работал в Министерстве обороны, и когда он совмещал и руководство оборонного ведомства, и должность заместителя председателя правительства. И каждый раз каждый раз он был высочайшим профессионалом своего дела, эффективным политиком, сотрудником, руководителем, которого ценили многие поколения наших служащих сказал Песков

По его словам, вклад Сергея Иванова в развитие государственности России очень трудно переоценить.

Поэтому действительно сегодня очень скорбный день заключил пресс-секретарь

Сергей Иванов ушел из жизни в пятницу в возрасте 73 лет. Президент России выразил соболезнования в связи с кончиной государственного деятеля и направил соответствующую телеграмму семье.