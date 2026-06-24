Москва24 июн Вести.Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков опроверг предположения о том, что назначение экс-президента Южной Осетии Алана Гаглоева советником президента России связано с перспективой вхождения республики в состав России. Соответствующее заявление он сделал журналистам, комментируя недавнее назначение.

Нет, нельзя кратко ответил Песков на вопрос, можно ли считать смену руководства Южной Осетии частью процесса возможного присоединения республики к РФ

Накануне Алан Гаглоев сложил с себя полномочия президента Южной Осетии и перешел на должность советника президента Российской Федерации. Исполнение обязанностей главы республики временно возложено на председателя правительства Марата Камболова.