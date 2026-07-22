12:23 22 июля 2026Татьяна РутковскаяПолитикаПесков: назначение нового главкома ВСУ не приведет к изменениям на фронтеПесков: назначение нового главкома ВСУ не приведет к изменениям на фронтеСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмМосква22 июлВести.Об этом журналистам сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.Читайте такжеНикаких планов: в Кремле ответили на вопрос о диалоге с новым лидером Британии12:40 21 июлПесков: РФ не лелеет надежд на улучшение отношений с Британией при Бернеме12:38 21 июлПесков опроверг информацию, что склады WB используются для поставок в ВС РФ12:36 21 июлПерестановки в кабмине Украины не имеют значения для РФ, заявили в Кремле13:15 16 июлВ Кремле не придали значения отставке министра обороны Украины13:02 16 июлПесков объяснил назначение Гаглоева13:44 24 июнПесков: переформатирование урегулирования на Украине вряд ли возможно16:28 3 июнРеакции РФ на заявление Зеленского о перемирии с 6 мая не было, отметил Песков12:43 7 маяПолитика22.07.2026