Песков об изменениях в кабмине Украины: для РФ важно обеспечение своих интересов

Перестановки в кабмине Украины не имеют значения для РФ, заявили в Кремле Песков об изменениях в кабмине Украины: для РФ важно обеспечение своих интересов

Москва16 июл Вести.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя перестановки в составе украинского правительства, заявил, что для России важно обеспечение собственных интересов.

Он подчеркнул, что происходящие в структуре киевского режима изменения не несут принципиального значения для Москвы.

Для нас именно важно в урегулировании ситуации обеспечение собственных интересов сказал Песков

Ранее стало известно, что депутаты Верховной рады поддержали назначение действующего главы "Нафтогаза" Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины. Кроме того, украинский министр обороны Михаил Федоров 15 июля заявил, что покидает свой пост. Как сообщалось, следующим главой Минобороны Украины может стать нынешний министр внутренних дел Игорь Клименко.