Песков: важно, чтобы в Киеве был тот, кто позволит выйти на урегулирование

В Кремле отслеживают новости о кадровых перестановках на Украине Песков: важно, чтобы в Киеве был тот, кто позволит выйти на урегулирование

Москва16 июл Вести.России важно, чтобы в Киеве был человек, который примет ответственное решение, позволяющее выйти на мирное урегулирование украинского конфликта. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос, ожидают ли в Кремле изменений в развитии хода специальной военной операции в связи с отставкой главы Министерства обороны Украины Михаила Федорова​​​.

Нам главное, чтобы в киевском режиме был кто-то, кто возьмет на себя ответственность, примет ответственное решение, которое позволит выйти на мирное урегулирование или которое позволит завершить специальную военную операцию сказал Песков

По словам пресс-секретаря главы государства, Москва отслеживает все связанные с Украиной новости, включая кадровые перестановки там.

15 июля Федоров заявил, что покидает свой пост. Как сообщалось, следующим министром обороны Украины может стать нынешний глава МВД Игорь Клименко.