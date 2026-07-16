Песков: для РФ не имеет никакого значения, кто министр обороны Украины

В Кремле не придали значения отставке министра обороны Украины Песков: для РФ не имеет никакого значения, кто министр обороны Украины

Москва16 июл Вести.Для России никакого значения не имеет, кто министр обороны Украины. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

При этом он отметил, что в Кремле следят за новостями о кадровых перестановках в стране.

Но по большому счету, никакого значения не имеет, кто министр обороны подчеркнул Песков

По словам пресс-секретаря, для РФ является главным, чтобы на Украине "был кто-то, кто возьмет на себя ответственность и примет ответственное решение, которое позволит выйти на мирное урегулирование или которое позволит завершить специальную военную операцию".

Ранее глава министерства обороны Украины Михаил Федоров подтвердил, что покидает свой пост. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Чиновник поблагодарил за поддержку, а также описал все, что удалось сделать на посту министра.

Украинские СМИ сообщали, что Федорова уволили из-за серьезного конфликта с главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александром Сырским.