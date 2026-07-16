Военкор Сладков рассказал, как отставка Федорова изменит ситуацию на фронте Сладков усомнился, что отставка Федорова повлияет на ситуацию на линии фронта

Москва16 июл Вести.Министр обороны Украины – не тот статус, который позволяет человеку реально руководить ведением боевых действий, поэтому отставка Михаила Федорова с этого поста никак не повлияет на ситуацию на линии фронта. Об этом в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой сообщил военный корреспондент бригады "Невский" Добровольческого корпуса Минобороны РФ Александр Сладков.

Он добавил, что вся военная сфера на Украине курируется иностранными специалистами из США, Великобритании, Франции и Германии.

Никак [не изменится ситуация на поле боя]. Потому что министр обороны на Украине - это не тот статус, который позволяет человеку на этой должности руководить боевыми действиями. Есть у нас объединенный комитет начальников штабов в Америке, есть английские военные, есть французские специалисты, есть немецкие специалисты. Каждый курирует свою какую-то дорогу, по которой Украина идет в ад. Это разведка, это оперативная деятельность. Я имею в виду не какие-то вещи, связанные с расследованиями, а организация боевых действий. Есть куча направлений от БПЛА до подготовки новобранцев украинских. Поэтому Федоров также закончит [жизнь] под забором, как и все остальные заявил Сладков

Ранее в Верховной Раде Украины прозвучали призывы отправить в отставку главкома ВСУ Александра Сырского. С таким предложением выступила депутат Марьяна Безуглая.