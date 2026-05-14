Богомаз поблагодарил президента России за доверие и поддержку Покинувший пост главы Брянской области Богомаз поблагодарил Владимира Путина

Москва14 мая Вести.Александр Богомаз, ушедший с поста губернатора Брянской области, поблагодарил в своем Telegram-канале российского президента Владимира Путина за доверие и поддержку.

Кроме того, он сказал слова благодарности жителям региона, отметив, что вместе они прошли большой непростой путь.

Благодарен каждому из вас, дорогие земляки, за единство и сплоченность, достигнутые результаты, любовь к Родине сказано в публикации

Он подчеркнул, что Брянская область во все времена была и остается "надежным оплотом своего Отечества".

13 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области Егора Ковальчука, приняв отставку Богомаза.