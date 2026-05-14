В ЕР заявили, что Богомаз может стать депутатом Госдумы уже в нынешнем созыве РИА Новости: Богомаз может в ближайшее время стать депутатом Госдумы

Москва14 мая Вести.Ушедший в отставку губернатор Брянской области Александр Богомаз может уже в ближайшее время стать депутатом действующего созыва Государственной думы. Об этом РИА Новости сообщил собеседник в партии "Единая Россия" (ЕР).

По словам собеседника агентства, Богомаз возглавлял региональный партийный список на выборах 2021 года, что теоретически позволяет ему получить мандат в текущем созыве. Кроме того, он может вновь избираться в Госдуму на предстоящих сентябрьских выборах по партийному списку.

Ранее Богомаз уже был депутатом Госдумы с 2012 по 2014 год, работал в комитете по науке и наукоемким технологиям, а также в комитете по аграрным вопросам. В 2014 году он был назначен врио губернатора Брянской области, а в 2015 году избран главой региона, затем переизбирался в 2020 и 2025 годах.

В среду, 13 мая, президент России Владимир Путин принял отставку Богомаза и назначил временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области Егора Ковальчука, ранее возглавлявшего правительство Луганской Народной Республики (ЛНР).