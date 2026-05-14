Песков: экс-губернаторы Гладков и Богомаз получат предложения о новой работе

Песков: Гладкову и Богомазу после отставки предложат новую работу Песков: экс-губернаторы Гладков и Богомаз получат предложения о новой работе

Москва14 мая Вести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ушедшие в отставку губернаторы Белгородской и Брянской областей Вячеслав Гладков и Александр Богомаз получат предложения о новой работе.

Будет предложено обязательно сказал Песков "Интерфаксу"



В среду были опубликованы указы президента РФ Владимира Путина, который принял отставку Гладкова и Богомаза и назначил исполняющими обязанности губернатора Александра Шуваева в Белгородской области и Егора Ковальчука в Брянской.

После отставки Гладков поблагодарил всех, кто его поддерживал и критиковал на посту губернатора.