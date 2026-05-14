Москва14 маяВести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ушедшие в отставку губернаторы Белгородской и Брянской областей Вячеслав Гладков и Александр Богомаз получат предложения о новой работе.
Будет предложено обязательносказал Песков "Интерфаксу"
В среду были опубликованы указы президента РФ Владимира Путина, который принял отставку Гладкова и Богомаза и назначил исполняющими обязанности губернатора Александра Шуваева в Белгородской области и Егора Ковальчука в Брянской.
После отставки Гладков поблагодарил всех, кто его поддерживал и критиковал на посту губернатора.