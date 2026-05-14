Песков рассказал о разговоре Путина с Гладковым и Богомазом перед их отставкой

Москва14 мая Вести.Президент России Владимир Путин разговаривал с губернаторами Белгородской и Брянской областей Вячеславом Гладковым и Александром Богомазом до принятия их отставок. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов, представитель Кремля подтвердил, что президент лично общался с руководителями регионов перед кадровыми решениями.

Конечно же, было общение, да сказал Песков

13 мая Владимир Путин принял отставки Гладкова и Богомаза с постов губернаторов Белгородской и Брянской областей. Временно исполняющими обязанности глав регионов назначены Александр Шуваев и Егор Ковальчук.

По словам Дмитрия Пескова, оба губернатора много лет работали в чрезвычайных условиях и показали свою высокую эффективность.

Александр Богомаз возглавлял Брянскую область с 2014-го, а Вячеслав Гладков занимал кресло губернатора Белгородской области с 2020 года.