Москва14 маяВести.Президент России Владимир Путин разговаривал с губернаторами Белгородской и Брянской областей Вячеславом Гладковым и Александром Богомазом до принятия их отставок. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос журналистов, представитель Кремля подтвердил, что президент лично общался с руководителями регионов перед кадровыми решениями.
Конечно же, было общение, дасказал Песков
13 мая Владимир Путин принял отставки Гладкова и Богомаза с постов губернаторов Белгородской и Брянской областей. Временно исполняющими обязанности глав регионов назначены Александр Шуваев и Егор Ковальчук.
По словам Дмитрия Пескова, оба губернатора много лет работали в чрезвычайных условиях и показали свою высокую эффективность.
Александр Богомаз возглавлял Брянскую область с 2014-го, а Вячеслав Гладков занимал кресло губернатора Белгородской области с 2020 года.