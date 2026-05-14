Официальное представление врио губернатора Брянской области состоится 14 мая

Москва14 мая Вести.Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил, что его представление в регионе пройдет в четверг, 14 мая. Об этом он сообщил агентству РИА Новости.

13 мая президент России Владимир Путин принял отставку Александра Богомаза и назначил Ковальчука временно исполняющим обязанности главы региона.

Егор Ковальчук родился 28 марта 1973 года в Челябинске. У него три высших образования. До перехода на государственную службу работал в банковской сфере. Был главой правительства ЛНР, вице-губернатором Челябинской области и руководителем Миасского городского округа. Выпускник "школы губернаторов".