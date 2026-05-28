Затулин рассказал о работе Института стран СНГ в дальнем зарубежье Затулин: Институт стран СНГ поддерживает контакты за рубежом со всеми, кто готов

Москва28 мая Вести.Отстаивать интересы России и поддерживать соотечественников за рубежом - главная задача Института стран СНГ, и работа в этом направлении не ограничивается только лишь ближним зарубежьем. Об этом заявил ИС "Вести" директор Института стран СНГ, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Свое интервью он дал на полях прошедших в Москве 28 мая юбилейных чтений Института стран СНГ, которому исполнилось 30 лет. Поддержку соотечественников в республиках бывшего Советского Союза Затулин назвал одним из самых важных направлений в работе организации.

Мы видим свою главную задачу в том, чтобы окормлять наших за рубежом с точки зрения научной экспертизы, поддержки, чтобы содействовать нашей власти, нашим средствам массовой информации, нашему бизнесу… Главное - стремление сделать так, чтобы наши национальные интересы в странах ближнего зарубежья, чтобы наши соотечественники во всем мире были защищены, чтобы мы могли им оказать эффективную помощь сказал Затулин

Этим же целям, по его словам, служат и подразделения института за рубежом.