Москва11 апр Вести.Новая концепция общего миграционного пространства должна отражать интересы каждого государства СНГ, в том числе и по привлечению трудовых ресурсов. Об этом первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Елена Перминова заявила в интервью ИС "Вести".

Центром притяжения трудовой миграции среди стран СНГ является Россия, поэтому необходимо создать информационный онлайн-ресурс, в котором отражалась бы информация о запросе со стороны работодателей, подчеркнула сенатор.

Все мигранты хотят приехать к нам, в нашу страну. Нам они нужны, потому что мы сейчас находимся на исторически низком уровне безработицы в нашей стране. И поэтому трудовые мигранты, высококвалифицированные рабочие руки или какие-то другие профессии нам крайне необходимы. И для этого нам нужно создать такой информационный ресурс, который бы показывал, а какие трудовые ресурсы, какие профессии нам необходимы объяснила Перминова

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что с 2024 года было принято 22 закона в сфере трудовой миграции. Это позволило вывести из тени значительную часть иностранных работников, подчеркнул он.