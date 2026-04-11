Москва11 апр Вести.Должность уполномоченного по работе с соотечественниками и вопросам миграции необходимо продвигать во всех регионах России. Такое мнение первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Елена Перминова высказала в интервью ИС "Вести".

Миграционный омбудсмен должен сопровождать иностранцев на всем их пути до приезда в конкретный регион, подчеркнула сенатор.

Я думаю, что, безусловно, эту инициативу надо продвигать. Вот такой уполномоченный, омбудсмен, он, безусловно, необходим, потому что этот человек прямо должен за руку вести этого гражданина другого государства, сопровождая все его шаги на момент того, когда он приедет, допустим, в Курганскую область, чтобы он уже понимал и знал, что … из себя представляет Курганская область сказала Перминова

В феврале в Курганской области утвердили должность уполномоченного по работе с соотечественниками и вопросам миграции. Им стала бывший директор городского Центра занятости Наталья Никитина. Перед ней стоят задачи по адаптации импатриантов к особенностям региона.