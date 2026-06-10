Захарова: Москва и Дамаск обсуждают проблематику военного присутствия РФ в Сирии Захарова: обсуждается проблематика военного присутствия России в Сирии

Москва10 июн Вести.Проблематика военного присутствия России в Сирии обсуждается во время контактов Москвы и Дамаска, сотрудничество между странами развивается очень активно, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В рамках контактов с сирийскими партнерами, конечно же, обсуждается и проблематика нашего военного присутствия в САР. В том числе в контексте возможного переформатирования функционала российских военных объектов сказала дипломат в ходе брифинга

По словам Захаровой, продолжается работа по расширению многопрофильного взаимодействия между странами, в нее вовлечены как государственные ведомства, так и предпринимательские круги России и Сирии.

В июле 2025 года Москва и Дамаск уже вели переговоры о российских военных базах в Сирии.