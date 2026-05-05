Замглавы МО России встретился с временным поверенным в делах Сирии в РФ Замглавы МО РФ и представитель Сирии обсудили сотрудничество в военной сфере

Москва5 мая Вести.Заместитель министра обороны России Василий Осьмаков принял временного поверенного в делах Сирии в РФ Абдераззака Исмаиля. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.

По данным ведомства, в ходе беседы стороны обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества двух стран, в том числе в военной сфере.

Как отметили в Минобороны, встреча была конструктивной и продемонстрировала готовность сторон к дальнейшему взаимодействию.

В январе состоялись переговоры президента России Владимира Путина и президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа. Глава арабской республики тогда заявил, что РФ играет большую позитивную роль в стабилизации ситуации не только в Сирии, но и на всем Ближнем Востоке.