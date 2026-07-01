Замглавы МО Осьмаков встретился с главой МККК Замглавы МО Осьмаков принял в Москве президента МККК

Москва1 июл Вести.Замминистра обороны РФ Василий Осьмаков принял в оборонном ведомстве главу Международного комитета Красного Креста Мирьяну Сполярич и проинформировал ее о проводимой ВС РФ работе в сфере международного гуманитарного права.

Как сообщили в МО РФ, встреча прошла 1 июля.

Замминистра обороны РФ сообщил президенту МККК о проводимой в Вооруженных силах Российской Федерации работе по выполнению обязательств в области международного гуманитарного права говорится в сообщении

В частности, замглавы Минобороны РФ выразил удовлетворение уровнем взаимодействия с МККК в рамках созданного российским оборонным ведомством в 2022 г. Справочного бюро по делам военнопленных.

Консультации, как подчеркнули в МО РФ, были конструктивными, а контакты между ним и представителями МККК будут продолжены.