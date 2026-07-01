Москва1 июлВести.Москва в любых обстоятельствах будет выполнять свои обязательства по международному гуманитарному праву. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Дипломат в ходе встречи с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич также выразил надежду на аналогичные призывы со стороны МККК в адрес своих партнеров.

Мы, несмотря ни на что, будем выполнять свои обязательства по международному гуманитарному праву

сказал Лавров
"Ясельный период закончился": почему 2026 год станет переломным для IT-отрасли
"Ясельный период закончился": почему 2026 год станет переломным для IT-отрасли

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью ИС "Вести" заявил, что Киев в обязательном порядке понесет ответственность за нарушение норм международного гуманитарного права.