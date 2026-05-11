С 2022 года представители МККК посетили 8 тыс. военнопленных в РФ и на Украине

Представители Красного Креста посетили 8 тыс. военнопленных в РФ и на Украине С 2022 года представители МККК посетили 8 тыс. военнопленных в РФ и на Украине

Москва11 мая Вести.Сотрудники Международного комитета Красного креста (МККК) с 2022 года посетили 8 тысяч военнопленных в РФ и на Украине. Об этом заявила глава делегации организации в Москве Рания Машлаб.

По ее словам, которые приводит РИА Новости, сотрудники МККК общаются с военнопленными на регулярной основе.

Нам удалось посетить 8 тысяч военнопленных с начала конфликта по обе стороны, но преимущественно на Украине​​​. То есть большая часть тех, кого мы посетили - российские военнопленные сказала Машлаб

Другой информацией Машлаб не смогла поделиться ввиду ее конфиденциальности.

Девятого мая помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва и Киев должны провести черновую работу над списком военнопленных в рамках выполнения договоренностей. Он подчеркнул, что сегодня соответствующим службам необходимо активно поработать в данном направлении.