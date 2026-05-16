В Красном Кресте рассказали, о чем пишут военнопленные в своих письмах Глава делегации Красного Креста Машлаб: пленные в письмах пишут о любви

Москва16 мая Вести.Военнопленные в своих письмах близким пишут о любви, рассказала глава делегации Международного комитета Красного креста (МККК) в РФ Рания Машлаб, отметив, что не может ни с кем делиться этими историями.

По словам Машлаб, она пропускает все письма "через свою жизнь".

Мы присутствуем в личной жизни этих людей​​​. Через нас проходят письма, которые военнопленные отправляют своим близким. Кто-то признается в любви своей жене, кто-то делает предложение, кто-то сообщает плохие новости сказала она РИА Новости

Участие в личной жизни людей можно считать одновременно и ответственностью, и привилегией, разглашать эти истории нельзя, отметила глава делегации МККК.

Не могу ни с кем ими поделиться, только с самой собой пояснила она

Несколько дней назад Машлаб рассказала, что с 2022 года сотрудники Международного комитета Красного Креста посетили 8 тысяч военнопленных в РФ и на Украине, общение с ними происходит регулярно.

В пятницу омбудсмен Яна Лантратова сообщала, что Украина передала письма от российских военнопленных своим родным.