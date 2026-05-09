Ушаков: РФ и Киев должны активно работать со списками военнопленных

Москва9 мая Вести.Москва и Киев должны провести черновую работу над списком военнопленных в рамках выполнения договоренностей. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он добавил, что сегодня соответствующим службам необходимо активно поработать в данном направлении.

И если договорятся по своим каналам, то начнется обмен, так я полагаю. Но вначале нужно провести черновую работу сказал Ушаков

Ранее помощник президента рассказал, что Россия поддерживает идею президента США Дональда Трампа о перемирии в зоне спецоперации с 9 по 11 мая и обмене военнопленными в количестве 1 тысячи человек с каждой стороны.