В Минобороны прошло совещание по вопросам работы с обращениями граждан

Замминистра обороны Шулика провел совещание по работе с обращениями граждан В Минобороны прошло совещание по вопросам работы с обращениями граждан

Москва7 авг Вести.Заместитель министра обороны РФ, генерал-полковник Виталий Шулика провел совещание с сотрудниками общественных приемных военных округов и флотов. Совещание было посвящено вопросам работы с обращениями граждан, сообщили в Минобороны.

Соблюдение законности при решении проблемных вопросов военнослужащих и членов их семей Шулика назвал приоритетной задачей.

Обращаю внимание на недопустимость незаконных действий по отношению к военнослужащим и членам их семей, а также гражданам, которые к нам обратились. Мы должны соблюдать их законные права и стараться решить все их проблемные вопросы подчеркнул генерал-полковник

Особое внимание в ходе совещания уделили модернизации личного кабинета и увеличению числа обращений, поступающих онлайн.

Кроме того, Шулика провел прием по личным вопросам в Общественной приемной министра обороны РФ. В частности, было рассмотрено обращение матери военнослужащего, проходящего службу по контракту, с просьбой разъяснить порядок и оказать содействие в поступление сына в один из российских вузов.

Вопрос был оперативно проработан специалистами Главного управления кадров МО РФ, гражданам разъяснили установленный законом регламент по поступлению военнослужащих по контракту в высшие образовательные организации. Заявителям также предложили перечень военных вузов и специальностей, на которые можно поступить до 1 сентября, отмечается в сообщении Минобороны.