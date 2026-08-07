Москва7 авгВести.Заместитель министра обороны РФ, генерал-полковник Виталий Шулика провел совещание с сотрудниками общественных приемных военных округов и флотов. Совещание было посвящено вопросам работы с обращениями граждан, сообщили в Минобороны.
Соблюдение законности при решении проблемных вопросов военнослужащих и членов их семей Шулика назвал приоритетной задачей.
Обращаю внимание на недопустимость незаконных действий по отношению к военнослужащим и членам их семей, а также гражданам, которые к нам обратились. Мы должны соблюдать их законные права и стараться решить все их проблемные вопросыподчеркнул генерал-полковник
Особое внимание в ходе совещания уделили модернизации личного кабинета и увеличению числа обращений, поступающих онлайн.
Кроме того, Шулика провел прием по личным вопросам в Общественной приемной министра обороны РФ. В частности, было рассмотрено обращение матери военнослужащего, проходящего службу по контракту, с просьбой разъяснить порядок и оказать содействие в поступление сына в один из российских вузов.
Вопрос был оперативно проработан специалистами Главного управления кадров МО РФ, гражданам разъяснили установленный законом регламент по поступлению военнослужащих по контракту в высшие образовательные организации. Заявителям также предложили перечень военных вузов и специальностей, на которые можно поступить до 1 сентября, отмечается в сообщении Минобороны.