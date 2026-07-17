В Минобороны сообщили о разработке законопроекта о гражданско-военной интеграции

Завершена разработка законопроекта о гражданско-военной интеграции В Минобороны сообщили о разработке законопроекта о гражданско-военной интеграции

Москва17 июл Вести.Концепция и проект федерального закона "О гражданско-военной интеграции" уже разработаны и находятся на стадии экспертного обсуждения. Об этом сообщил заместитель министра обороны Василий Осьмаков.

На заседании коллегии Минобороны России замглавы ведомства отметил, что сейчас специалисты обсуждают тест будущего законопроекта.

В части принятия федерального закона "О гражданско-военной интеграции" разработаны концепция и проект. Ведется экспертное обсуждение теста законопроекта сказал он

По словам Осьмакова, ожидается, что принятие документа позволит повысить эффективность расходов на оборону за счет привлечения частных ресурсов на добровольной и взаимовыгодной основе.

Ранее сообщалось, что Минобороны России в текущем году вдвое увеличило поставки БПЛА в подразделения ВС РФ. Кроме того, в российской армии эффективно работают единые программы подготовки специалистов по беспилотным системам.