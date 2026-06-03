Белоусов: документы об усилении ПВО и авиации ОДКБ утвердят на саммите в ноябре

На ноябрьском саммите ОДКБ утвердят документы об усилении ПВО и авиации Белоусов: документы об усилении ПВО и авиации ОДКБ утвердят на саммите в ноябре

Москва3 июн Вести.Ряд документов, включая решения о совершенствовании ПВО и коллективных авиационных сил, будет представлен на саммите ОДКБ в ноябре. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны стран ОДКБ.

Глава российского оборонного ведомства добавил, что в ходе саммита участники рассмотрели и подписали документы, которые затрагивают развитие компонентов коллективных сил ОДКБ, совместную боевую подготовку, обеспечение и практическое взаимодействие военных ведомств.

Ряд из них будет представлен на утверждение глав государств на саммите в ноябре. Это подготовленные по инициативе Российской Федерации решения по совершенствованию подразделений противовоздушной обороны и коллективных авиационных сил, а также по обучению военных кадров сказал Белоусов

В Минобороны РФ отметили, что на заседании, прошедшем в подмосковном парке "Патриот", министры обсудили ситуацию в регионах коллективной безопасности. Кроме того, участники саммита определили алгоритм совместных действий, направленных на укрепление военного потенциала ОДКБ.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что необходимо сохранять согласованность и тесную координацию при решении стратегических задач ОДКБ. Это особенно важно в условиях нестабильности современной геополитической обстановки.