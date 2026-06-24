Штаб ОДКБ сообщил о проведении учений на полигонах ЦВО в России

Итоговые учения ОДКБ в 2026 году пройдут в Центральном военном округе РФ Штаб ОДКБ сообщил о проведении учений на полигонах ЦВО в России

Москва24 июн Вести.Совместные учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пройдут в 2026 году на полигонах Центрального военного округа России. Об этом сообщил начальник управления планирования и применения войск ОДКБ Анатолий Яковлев.

Выступая на Петербургском международном юридическом форуме, он отметил, что предстоящие маневры станут итоговым этапом годовой программы подготовки сил организации.

По его словам, в рамках учений планируется отработка взаимодействия коллективных сил оперативного реагирования, подразделений разведки и материально-технического обеспечения.

Яковлев подчеркнул, что комплекс мероприятий пройдет на полигонах Центрального военного округа РФ и станет ключевым этапом подготовки сил ОДКБ в 2026 году.