Стартовали совместные учения ВС России и Киргизии Киргизия и Россия начали совместные военно-тактические учения

Москва12 авг Вести.На территории Киргизской Республики начались совместные тактические учения воинских контингентов России и Киргизии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в рамках маневров военнослужащие двух стран отработают вопросы командного взаимодействия, управления объединенной группировкой, а также организацию и проведение совместной операции по блокированию и нейтрализации условных незаконных вооруженных формирований в условиях высокогорья.

Основу российской группы войск на учениях представляют мотострелки и разведчики, расчеты ударных дронов подразделений беспилотной авиации 201-й гвардейской военной базы Центрального военного округа, а также экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8МТВ объединенной российской авиабазы, дислоцированной в республике.

Ранее сообщалось, что совместные учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пройдут в 2026 году на полигонах Центрального военного округа России.