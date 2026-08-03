Минобороны Казахстана сообщило о переброске военной техники на учения

Казахстан начал переброску войск к границе в рамках учений Минобороны Казахстана сообщило о переброске военной техники на учения

Москва3 авг Вести.В Казахстане в рамках подготовки к стратегическим командно-штабным учениям началась переброска войск к границе. Об этом сообщает минобороны республики.

Учения пройдут на полигонах по всей территории страны и направлены на проверку готовности армии к выполнению задач.

Военные отработают взаимодействие различных видов и родов войск говорится в публикации ведомства

Части и подразделения будут перемещаться железнодорожными эшелонами, автомобильными колоннами и с использованием авиации.