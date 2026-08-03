Москва3 авгВести.В Казахстане в рамках подготовки к стратегическим командно-штабным учениям началась переброска войск к границе. Об этом сообщает минобороны республики.
Учения пройдут на полигонах по всей территории страны и направлены на проверку готовности армии к выполнению задач.
Военные отработают взаимодействие различных видов и родов войскговорится в публикации ведомства
Части и подразделения будут перемещаться железнодорожными эшелонами, автомобильными колоннами и с использованием авиации.