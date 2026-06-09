Учения добровольческих сил Литвы начались недалеко от Калининградской области Литва организовала учения добровольческих сил вблизи Калининградской области

Москва9 июн Вести.Литва начала военные учения Добровольческих сил охраны края (KASP) вблизи границы России, недалеко от Калининградской области, сообщило агентство LRT.

Мероприятия пройдут в период с 8 по 14 июня.

На территориях Каунасского, Шакяйского, Казлу-Рудского, Мариямпольского, Вилкавишкисского и Пренайского муниципалитетов, находящихся в зоне ответственности 2-го отряда KASP, военнослужащие будут отрабатывать навыки ведения боевых действий в условиях, приближенных к реальным отмечается в сообщении агентства

Уточняется, что маневры, в которых принимают участие около тысячи военных, будут проводить как днем, так и в ночное время суток.

На фоне этих событий обсуждается возможное увольнение главы МИД Литвы Кястутиса Будриса. Он подвергся критике за резкие высказывания о возможной атаке на Калининградскую область, а также позицию в отношении соседней с Литвой республики.