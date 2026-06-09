Москва9 июнВести.Литва начала военные учения Добровольческих сил охраны края (KASP) вблизи границы России, недалеко от Калининградской области, сообщило агентство LRT.
Мероприятия пройдут в период с 8 по 14 июня.
На территориях Каунасского, Шакяйского, Казлу-Рудского, Мариямпольского, Вилкавишкисского и Пренайского муниципалитетов, находящихся в зоне ответственности 2-го отряда KASP, военнослужащие будут отрабатывать навыки ведения боевых действий в условиях, приближенных к реальнымотмечается в сообщении агентства
Уточняется, что маневры, в которых принимают участие около тысячи военных, будут проводить как днем, так и в ночное время суток.
На фоне этих событий обсуждается возможное увольнение главы МИД Литвы Кястутиса Будриса. Он подвергся критике за резкие высказывания о возможной атаке на Калининградскую область, а также позицию в отношении соседней с Литвой республики.