Главу МИД Литвы могут уволить после угроз Калининграду Lrytas: главу МИД Литвы Будриса могут уволить из-за слов о Калининграде

Москва5 июн Вести.Глава МИД Литвы Кястутис Будрис может лишиться своего поста после своих высказываний о Калининграде и Белоруссии. Об этом сообщает литовский сайт Lrytas со ссылкой на депутатов Сейма.

По данным издания, слова Будриса вызвали острую критику в Литве.

Думаю, Кястутис Будрис отсчитывает последние дни на посту министра. Судя по тому, что я слышу, решение будет принято на выходных ожидает лидер партии "Союз Отечества" Лауринас Кащюнас

В мае Будрис заявил, что у НАТО есть все необходимые средства для нанесения удара по Калининграду.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на это ответил, что слова литовского министра находятся "на грани безумия", и к подобным заявлениям вряд ли нужно относиться серьезно.