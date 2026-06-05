Москва5 июнВести.Глава МИД Литвы Кястутис Будрис может лишиться своего поста после своих высказываний о Калининграде и Белоруссии. Об этом сообщает литовский сайт Lrytas со ссылкой на депутатов Сейма.
По данным издания, слова Будриса вызвали острую критику в Литве.
Думаю, Кястутис Будрис отсчитывает последние дни на посту министра. Судя по тому, что я слышу, решение будет принято на выходныхожидает лидер партии "Союз Отечества" Лауринас Кащюнас
В мае Будрис заявил, что у НАТО есть все необходимые средства для нанесения удара по Калининграду.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на это ответил, что слова литовского министра находятся "на грани безумия", и к подобным заявлениям вряд ли нужно относиться серьезно.