Минобороны Литвы сообщило о проведении совместных учений с Польшей и Францией В июне пройдут совместные учения Польши, Литвы и Франции "Отважный кабан"

Москва13 июн Вести.В стратегически важном районе Сувалкского коридора с 16 по 26 июня состоятся международные учения "Отважный кабан 2026" (Gallant Boar 2026) с участием вооруженных сил Польши, Литвы и Франции. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Литвы.

Как уточняется в релизе, основная цель трехсторонних учений — отработка совместных военных операций и синхронизация действий союзных сил. В ходе полевого выхода военнослужащие литовской пехотной бригады Zemaitija будут тренироваться вместе с польскими и французскими коллегами.

Большое внимание будет уделено повышению боеготовности стран. Также будут совершенствоваться навыки, необходимые для обеспечения быстрой и эффективной защиты этого географически важного участка подчеркнули в литовском военном ведомстве

Сувалкский коридор — это территория на границе между Литвой и Польшей протяженностью менее 100 километров. Он разделяет Белоруссию и Калининградскую область и служит единственным сухопутным путем, соединяющим прибалтийские республики с основной частью Европейского союза. В Москве неоднократно обращали внимание, что наращивание военной активности НАТО в этом районе носит провокационный характер и ведет к росту напряженности у российских границ.