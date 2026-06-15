Армения проведет учения с западными странами с 17 по 25 июня

Армения, США, Франция и Греция проведут совместные учения Армения проведет учения с западными странами с 17 по 25 июня

Москва15 июн Вести.С 17 по 25 июня Армения, США, Франция и Греция проведут совместные учения "Eagle Partner-2026". Об этом сообщили в минобороны Армении.

Уточняется, что крупнейшие силы будут представлять с армянской стороны - 250 солдат.

Со стороны США, Франции и Греции в учениях примут участие 58, 24 и 11 человек соответственно.

Ранее стало известно, что в стратегически важном районе Сувалкского коридора с 16 по 26 июня состоятся международные учения "Отважный кабан 2026" (Gallant Boar 2026) с участием вооруженных сил Польши, Литвы и Франции.