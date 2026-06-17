Москва17 июн Вести.Соединенные Штаты постепенно начинают формировать на территории Армении собственную профессиональную военную элиту. Так в интервью ИС "Вести" руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов прокомментировал старт учений Eagle Partner с участием армянских, американских, французских и греческих военных.

По словам эксперта, НАТО проводит конкретную работу по переформатированию армянской армии под собственный уклад.

С государствами постсоветского пространства, с той же самой Украиной, США и страны Европы проводили совместные маневры еще с конца 90-х годов, также рассказывая им, что это все часть такого большого глобального механизма: сначала по стандартизации вооруженных сил НАТО... во-вторых, по возможной интеграции различных оружейных комплексов напомнил Михайлов

Аналитик отметил, что сегодня у Армении нет единой архитектуры оружейного комплекса – вооруженные силы используют вооружения российского производства, стран НАТО, а также Китая и Индии. При таком подходе США стараются перехватить инициативу и навязать Армении свою систему вооружений, подчеркнул Михайлов.

Видно, что США перехватывают все больше эту повестку, то есть они постепенно-постепенно начинают формировать свою профессиональную военную элиту там подытожил эксперт

С 17 по 25 июня в Армении, заморозившей членство в ОДКБ, пройдут военные учения Eagle Partner при участии США, Франции и Греции. Уточняется, что маневры пройдут в рамках мероприятий по подготовке к развертыванию международных миротворческих миссий. Ранее в учениях Eagle Partner, помимо армянских военных, участвовали только военнослужащие США.