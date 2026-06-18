МИД РФ: учения в Армении с участием иностранцев создают геополитические угрозы

Захарова назвала угрозой военные учения в Армении МИД РФ: учения в Армении с участием иностранцев создают геополитические угрозы

Москва18 июн Вести.Учения Eagle Partner 2026, которые пройдут в Армении в июне с участием военных из США, Франции и Греции, создают геополитические угрозы для Южного Кавказа. Об этом заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, эти учения несут только угрозы для региона.

Никакой пользы для стабилизации Южного Кавказа эти учения точно не принесут, но создадут новые геополитические разделительные линии и угрозы сказала Захарова на брифинге

Она добавила, что Ереван пригласил иностранных участников, чтобы угодить Западу.

Ранее Захарова заявила, что Москва направила Еревану ноту протеста в связи с осквернением мемориала Героям Великой Отечественной войны в армянском городе Гюмри.