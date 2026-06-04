Захарова: соглашение с США по минералам должно насторожить граждан Армении

Захарова заявила о рисках соглашения США и Армении о редкоземах Захарова: соглашение с США по минералам должно насторожить граждан Армении

Москва4 июн Вести.Рамочный документ по редкоземельным минералам, заключенный между Соединенными Штатами и Арменией, должен насторожить армян. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В беседе с РИА Новости она подчеркнула, что соглашение указывает на истинные интересы Вашингтона.

Но есть и то, что действительно должно настораживать и настораживает самих граждан Армении. Это рамочный документ по редкоземельным ископаемым заявила Захарова

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Марко Рубио 26 мая подписали устав всеобъемлющего стратегического партнерства между странами, а также ряд других документов.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван и Вашингтон проведут совместный проект по исследованию армянских недр на наличие редкоземельных минералов.