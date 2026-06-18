МИД РФ направил ноту протеста Армении из-за осквернения мемориала в Гюмри Захарова: РФ направила Армении ноту протеста из-за осквернения мемориала в Гюмри

Москва18 июн Вести.Москва направила Еревану ноту протеста в связи с осквернением мемориала Героям Великой Отечественной войны в армянском городе Гюмри. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В Армении 14 июня задержали мужчину, который осквернил памятник "Мать-Армения" в Гюмри. 41-летний вандал срывал таблички с надписями советских городов-героев Великой Отечественной войны.

Эта кощунственная акция не просто хулиганства, а целенаправленная атака на общую для наших стран историческую память и попытка надругательства над Великой Победой. Конечно, мы направили ноту протеста армянской стороне сказала Захарова в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики

Дипломат также обратила внимание на попытки некоторых информационных ресурсов, связанных с властями Армении, представить инцидент как провокацию, якобы организованную российской стороной. Она назвала такие утверждения гнусной ложью, придуманной на ходу.