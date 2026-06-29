Москва29 июн Вести.Некоторые политические силы и прозападные армянские неправительственные организации предпринимают попытки очернить российское военное присутствие на территории Армении. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин.

Дипломат отметил, что российская военная база в Гюмри представляет собой один из главных элементов обеспечения безопасности Армении и всего Южного Кавказа.

И мы видим, что, к сожалению, некоторые политические силы и некоторые прозападные армянские НПО пытаются очернять российское военное присутствие в Армении, подавать его чуть ли не как какой-то инструмент оккупации сказал Галузин в интервью RTVI

При этом он подчеркнул, что все подобные попытки тщетны, поскольку, по словам дипломата, местное население хорошо относится к наличию российской военной базы.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Москва и Ереван условились выполнить ранее заключенные договоренности в военно-технической сфере. Как уточнялось, соглашение было достигнуто в ходе переговоров на высшем уровне, которые прошли 1 апреля.