Дипмиссия РФ назвала осквернение мемориала в Гюмри атакой на историческую память Посольство России выразило глубокое возмущение осквернением мемориала в Гюмри

Москва11 июн Вести.Российские дипломаты в Армении выразили глубокое возмущение в связи с осквернением мемориала в городе Гюмри, назвав это атакой на общую историческую память, информирует посольство РФ в своем канале в Telegram.

Ранее появились сообщения об осквернении в Гюмри мемориала "Мать Армения", посвященного героям Великой Отечественной войны.

Как отметили в дипмиссии, эта кощунственная акция не является обычным хулиганством.

Речь идет об умышленной атаке на нашу общую историческую память и о попытке надругательства над Великой Победой говорится в сообщении

В посольстве рассчитывают на четкую оценку инцидента со стороны армянских властей, а также исчерпывающие меры, чтобы это не повторилось в будущем.