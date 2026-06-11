Москва11 июнВести.Российские дипломаты в Армении выразили глубокое возмущение в связи с осквернением мемориала в городе Гюмри, назвав это атакой на общую историческую память, информирует посольство РФ в своем канале в Telegram.
Ранее появились сообщения об осквернении в Гюмри мемориала "Мать Армения", посвященного героям Великой Отечественной войны.
Как отметили в дипмиссии, эта кощунственная акция не является обычным хулиганством.
Речь идет об умышленной атаке на нашу общую историческую память и о попытке надругательства над Великой Победойговорится в сообщении
В посольстве рассчитывают на четкую оценку инцидента со стороны армянских властей, а также исчерпывающие меры, чтобы это не повторилось в будущем.
Рассчитываем на …принятие исчерпывающих мер по привлечению к ответственности виновныхотметили в дипмиссии