Посольство РФ: вандализму на советском кладбище нет оправдания Посольство РФ осудило вандализм на советском кладбище в Нидерландах

Москва10 июл Вести.Посольство России в Нидерландах решительно осудило акт вандализма на советском воинском кладбище, заявив, что подобным действиям нет и не может быть никакого оправдания. Соответствующий комментарий распространила российская дипломатическая миссия в Гааге.

Российские дипломаты выразили глубокое возмущение осквернением захоронений и призвали правоохранительные органы и власти Нидерландов принять срочные меры. Посольство потребовало провести тщательное расследование, найти и наказать виновных, а также восстановить порядок на территории мемориала и обеспечить его надлежащую безопасность в будущем.

В дипмиссии подчеркнули, что любые нападки на памятники и захоронения воинов, отдавших жизни в борьбе с фашизмом, являются недопустимыми и оскорбляют историческую память.