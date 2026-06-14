В Армении пойман вандал, осквернивший в Гюмри мемориал героям войны

Мужчину, осквернившего мемориал "Мать Армения" в Гюмри, задержали В Армении пойман вандал, осквернивший в Гюмри мемориал героям войны

Москва14 июн Вести.Полиция Армении задержала мужчину, который срывал таблички с надписями советских городов-героев Великой Отечественной войны на мемориале "Мать-Армения" в Гюмри. Об этом заявили в МВД страны.

Российское посольство в Армении 11 июня назвало осквернение мемориала умышленной атакой на общую историческую память и попыткой надругательства над Великой Победой. Дипломаты выразили глубокое возмущение и призвали наказать виновных.

По данным армянских правоохранителей, вандалом оказался 41-летний житель второго квартала "Муш" города Гюмри.

В 8.40 (7.40 мск – ред.) он (вандал) был обнаружен, задержан и доставлен в Ширакское областное управление уголовной полиции, где признался в содеянном отмечается на сайте ведомства

Возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение памятников истории или культуры". Сейчас задержанный переведен в Следственный комитет по Ширакской области.