В Воронеже возбудили дело после осквернения мурала с изображением военных

В Воронеже осквернили мурал с изображением военных, возбуждено дело В Воронеже возбудили дело после осквернения мурала с изображением военных

Москва31 июл Вести.Уголовное дело возбуждено по факту публичного осквернения символов воинской славы России и оскорблении памяти защитников Отечества в Воронеже. Об этом сообщает прокуратура Воронежской области в MAX.

В ночь с 27 на 28 июля 2026 года неустановленное лицо осквернило мурал с изображением военнослужащих по адресу: город Воронеж, площадь Ленина, 9… говорится в сообщении

Краской на изображении были нанесены надписи, в том числе аббревиатуры запрещенных на территории РФ организаций.

Надзорной ведомство взяло на контроль ход расследования.