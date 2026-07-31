Москва31 июлВести.Уголовное дело возбуждено по факту публичного осквернения символов воинской славы России и оскорблении памяти защитников Отечества в Воронеже. Об этом сообщает прокуратура Воронежской области в MAX.
В ночь с 27 на 28 июля 2026 года неустановленное лицо осквернило мурал с изображением военнослужащих по адресу: город Воронеж, площадь Ленина, 9…говорится в сообщении
Краской на изображении были нанесены надписи, в том числе аббревиатуры запрещенных на территории РФ организаций.
Надзорной ведомство взяло на контроль ход расследования.