Жительницу Липецка будут судить за осквернение символов воинской славы РФ

Уголовное дело об осквернении символов воинской славы в Липецке направлено в суд Жительницу Липецка будут судить за осквернение символов воинской славы РФ

Москва16 июл Вести.В Липецке завершено расследование уголовного дела, за осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества местная жительница предстанет перед судом, сообщается в MAX-канале Следственного комитета региона.

Собранные следствием доказательства признаны достаточными для направления уголовного дела в суд отмечается в сообщении

Установлено, что 28 апреля 2025 года обвиняемая на улице Интернациональной нарисовала темной краской изображения с признаками нацистской символики на баннере со скульптурой "Родина-мать зовет!" и Георгиевской лентой.