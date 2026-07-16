Москва16 июлВести.В Липецке завершено расследование уголовного дела, за осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества местная жительница предстанет перед судом, сообщается в MAX-канале Следственного комитета региона.
Собранные следствием доказательства признаны достаточными для направления уголовного дела в судотмечается в сообщении
Установлено, что 28 апреля 2025 года обвиняемая на улице Интернациональной нарисовала темной краской изображения с признаками нацистской символики на баннере со скульптурой "Родина-мать зовет!" и Георгиевской лентой.